Онищенко поддержал взыскание компенсаций с курильщиков в пользу соседей

Верховный суд РФ обнародовал обзор судебной практики, в которой, в частности, есть прецеденты взыскания с курильщиков компенсаций в пользу соседей, в квартиры которых попадает дым.

Федеральное агентство новостей обсудило ситуацию с депутатом Государственной думы РФ Геннадием Онищенко.

«Я считаю, все нормально, — заявил он. — Это судебная практика, которую я приветствовал. У нас ведь запрещено курить в жилых домах, в помещениях государственных учреждений. Нужно выходить на улицу. А те, кто курил на балконе, говорили так: «Это моя квартира, что хочу, то и делаю». Квартира-то, конечно, ваша, но если вы курите, то дым все равно попадает в чужую квартиру, где, возможно, проживают дети, пожилые люди. То есть вы реально наносите ущерб здоровью людей. Поэтому я считаю, что это абсолютно правильное решение, и оно работает на сохранение здоровья наших граждан. Ведь пассивное курение еще вреднее, чем то, что делают люди, когда они просто сами курят».

По мнению Онищенко, это «очень нормальное решение».

«Я очень рад, что Верховный суд поддержал сложившуюся практику принимать судебное решение в пользу людей которые попадают под вредное воздействие курильщиков, утверждающих, что якобы они это делают у себя дома», — заявил он.

«Мы исходим в первую очередь из того, что курильщик — это больной человек, потому что у него есть зависимость от никотина. Это та же зависимость, что и алкоголизм и употребление наркотиков. И главная задача здесь — не давать вовлекать в курение молодежь и людей старшего возраста, которые ранее не курили, а потом под воздействием пропаганды — рекламы и т. д., начали курить», — объяснил Онищенко в беседе с ФАН.

Также необходимо, по мнению Онищенко, понимать, что запрещая курить на балконе или на рабочем месте мы не только совершенно законно защищаем от вредного воздействия коллег по работе, соседей по квартире, соседей по дому, но также помогаем самому курильщику.

«Это уже проверенная практика, — отметил он. — Если человек курит на рабочем месте, он выкуривает, грубо говоря, пачку. Если же ему говорят «нет, ты давай пойди в специальную комнату в конец коридора», он выкурит полпачки, потому что надо же работой заниматься и некогда просто ходить, прохлаждаться. А если ему говорят, что нужно ходить на улицу курить, если этого требует закон, то он будет курить в разы меньше, чем если бы он курил, не вставая с рабочего места. Это — обстоятельство, которое позволяет курильщику избавляться от зависимости».

Важную роль, по мнению Онищенко, играет пропаганда — запрет рекламы, назойливо предлагающей покурить. Также играют роль цены на сигареты — чем они дешевле, тем больше народ курит, а также расположение мест продажи, а кроме того, как отметил Онищенко, хорошо, что нет красочных заманивающих сигаретных пачек.

Все это, конечно, работает на сокращение курения, отмечает бывший главный санитарный врач РФ, но сказать, что каким-то одним махом, в одночасье мы сможем победить курение, нельзя.

«Важно также отношение человека к собственному здоровью. Если человек ценит свое здоровье, понимает, что от его здоровья зависит его благополучие — успешность в бизнесе, на госслужбе, и т. д, он будет сам себя ограничивать», — полагает Онищенко.

Геннадий Онищенко обратил внимание на то, что в отечественном кино очень много курящих и пьющих положительных героев и это не лучшим образом влияет на зрителя.

Завершая разговор, собеседник ФАН поздравил сотрудников и читателей ФАН с наступающими праздниками и пожелал всем, у кого еще остались вредные привычки, скорейшего от них избавления.