Киев, 28 декабря. Украинская «Партия регионов» продолжает привлекать внимание жителей Киева необычной рекламой. В районе главной столичной площади, майдана Незалежности, появился плакат, на котором киевляне узнали бывшего президента Украины Виктора Януковича в образе Деда Мороза.

Надпись на рекламе «Партии регионов» гласит, что члены партии не являются барыгами.

«Риги — не барыги!» — написано на рекламном щите.

Кроме того, на плакате уточняется, что услышаны будут все украинцы. Напомним, ранее «Партия регионов» разместила в Киеве плакат с надписью «Вернем своих из БПП» с отсылкой к тому, что действующий президент страны Петр Порошенко и другие представители нынешней киевской элиты стояли у истоков «Партии регионов».