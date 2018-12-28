ВСУ оставили за собой право открывать огонь во время перемирия в Донбассе

Киев, 28 декабря. Украинское командование подтвердило введение бессрочного режима прекращения огня в Донбассе с 29 декабря, однако при этом сохранило за собой право открывать огонь. Об этом сообщила пресс-служба командование операции объединенных сил Украины (ООС).

В ООС заявили, что командование сохранило за собой право применять огневые средства «в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих и мирного населения». ВСУ сообщили, что намерены открывать огонь при отражении нападения противника на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

В четверг Контактная группа поддержала решение подгруппы по безопасности и утвердила режим прекращения огня в Донбассе с 01.01 29 декабря. В ЛНР ранее отметили, что принятое новогоднее перемирие дает надежду жителям Донбасса на «тихие и спокойные праздничные дни».

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Попытки ввести режим прекращения огня предпринимались более 20 раз. Однако обстрелы продолжаются по сей день. Киев стягивает вооружение к линии соприкосновения.