Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

ВСУ оставили за собой право открывать огонь во время перемирия в Донбассе

52
0 Оставить комментарий

ВСУ оставили за собой право открывать огонь во время перемирия в Донбассе

Киев, 28 декабря. Украинское командование подтвердило введение бессрочного режима прекращения огня в Донбассе с 29 декабря, однако при этом сохранило за собой право открывать огонь. Об этом сообщила пресс-служба командование операции объединенных сил Украины (ООС).

В ООС заявили, что командование сохранило за собой право применять огневые средства «в случае угрозы жизни и здоровью военнослужащих и мирного населения». ВСУ сообщили, что намерены открывать огонь при отражении нападения противника на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

В четверг Контактная группа поддержала решение подгруппы по безопасности и утвердила режим прекращения огня в Донбассе с 01.01 29 декабря. В ЛНР ранее отметили, что принятое новогоднее перемирие дает надежду жителям Донбасса на «тихие и спокойные праздничные дни».

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Попытки ввести режим прекращения огня предпринимались более 20 раз. Однако обстрелы продолжаются по сей день. Киев стягивает вооружение к линии соприкосновения.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.