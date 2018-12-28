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Находящего в колонии россиянина Сидикова успешно прооперировали в Киеве

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Находящего в колонии россиянина Сидикова успешно прооперировали в Киеве

Москва 28 декабря. Россиянин Алексей Седиков, находящийся в украинской колонии по обвинению в терроризме, успешно прооперирован в Киеве. Об этом сообщил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Угроза ампутации ноги ликвидирована», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Федотов отметил, что операцию смогли провести «благодаря вмешательству украинских правозащитников».

Ранее киевские власти исключили Седикова из списка на обмен пленными. В августе этого года украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в СПЧ с предложением рассмотреть возможность обмена Седикова на одного из украинцев, отбывающих наказание в России.

В своем письме Денисова отметила, что Седиков нуждается в неотложной операции на ноге, которую нельзя провести в стационаре колонии.  При этом на оплату помощи в больницах Украины, по словам Денисовой, не было денег.

Кроме того, уполномоченный заявила, что получила от Седикова письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором он просил перевести его в Россию. Денисова заверила, что переслала письмо российскому лидеру.

Автор: Игорь Федоров
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