Находящего в колонии россиянина Сидикова успешно прооперировали в Киеве

Москва 28 декабря. Россиянин Алексей Седиков, находящийся в украинской колонии по обвинению в терроризме, успешно прооперирован в Киеве. Об этом сообщил председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

«Угроза ампутации ноги ликвидирована», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Федотов отметил, что операцию смогли провести «благодаря вмешательству украинских правозащитников».

Ранее киевские власти исключили Седикова из списка на обмен пленными. В августе этого года украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в СПЧ с предложением рассмотреть возможность обмена Седикова на одного из украинцев, отбывающих наказание в России.

В своем письме Денисова отметила, что Седиков нуждается в неотложной операции на ноге, которую нельзя провести в стационаре колонии. При этом на оплату помощи в больницах Украины, по словам Денисовой, не было денег.

Кроме того, уполномоченный заявила, что получила от Седикова письмо на имя президента РФ Владимира Путина, в котором он просил перевести его в Россию. Денисова заверила, что переслала письмо российскому лидеру.