Режим «черного неба» расширили в Западной Сибири

Барнаул, 28 декабря. Штормовое предупреждение объявили в крупнейших городах Алтайского края. Об этом сообщает центр по мониторингу окружающей среды.

В период с 15.00 пятницы, 28 декабря, до 10.00 30 декабря предприятиям в Бийске и Барнауле автотранспорту рекомендуется провести мероприятия по сокращению выбросов в атмосферу.

«Малоинтенсивный атмосферный процесс способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе города», — отмечают синоптики.

Отметим, в Барнауле столбик термометра уже несколько дней держится на отметке минус 29 градусов, в ближайшие дни потеплеет до минус пяти градусов.

Неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия зафиксировали в следующих городах: Кемерово, Новокузнецк и Прокопьевск.