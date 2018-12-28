Филолог рассказала, как обогатился русский язык за 2018 год

Москва, 28 декабря. Доцент кафедры публичной политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Анна Потсар рассказала, как 2018 год повлиял на русский язык.

По словам филолога, словесный портрет 2018 года продолжает тенденцию прошлых лет. В этом году в речь вошло множество иронических неологизмов: «рыбкагейт», «собянинки» и «харрасить», «хайпожор».

Также Потсар в комментарии «Ньюинформу» отметила, что 2018 год привнес в речь множество связанных с социально-политическим контекстом имен собственных: «Новичок», «Зимняя вишня», Петров-Мишкин и Боширов-Чепига, Мамаев и Кокорин и многие другие.

Кроме того, россияне запомнили уходящий год и яркими фразами политиков и чиновников. В этом году отличилась чиновница из Саратовской области Наталья Соколова, которая завила, что «макарошки стоят всегда одинаково». Также россиянам запомнилась фраза «государство не просило вас рожать», сказанная чиновницей Ольгой Глацких из Свердловской области.