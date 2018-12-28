Главные новости 28 декабря

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 28 декабря.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий «черным кредиторам» взыскивать долги по займам. Путин запретил «черным кредиторам» взыскивать долги с россиян.

Президент России Владимир Путин продлил период, в течение которого автомобилисты могут оплатить штрафы «со скидкой». Соответствующий закон, подписанный главой государства, был опубликован в пятницу. Путин продлил «скидку» для оплаты автоштрафов в России.

Заслуженный работник культуры Ингушетии Александр Малькевич взял интервью у главы Республики Ингушетия Героя РФ Юнус-Бека Евкурова. Кавказские герои: руководитель Ингушетии — о людях, которые воевали за Россию до него и вместе с ним.

В одной из воинских частей ВСУ произошел взрыв котла, тяжелые травмы и ожоги получил солдат срочной службы. Мощный взрыв прогремел в воинской части ВСУ, пострадал солдат-срочник.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин умер в возрасте 71 года, сообщили в пресс-службе столичного «Спартака». Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Зимин умер на 72-м году жизни.

Бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко раскритиковал политиков в Киеве, которые обвиняют Россию во всех бедах в государстве с целью повышения собственного рейтинга. По его словам, Украина полностью зависит от Москвы по целому ряду пунктов. «Украинские танки ездят на российском топливе»: Червоненко поставил на место коллег, нацеленных на разрыв с отношений с РФ.

Американское издание National Interest написало, каким образом может «угрожать» России прибывший в Одессу корабль британских ВМС. NI рассказал, чем прибывший в Одессу корабль британских ВМС может «угрожать» России.

2018 стал годом окончательного перелома в Сирии и в целом оказался успешным для российской внешней политики. США против России и Китая: сенатор Пушков предупредил о новом ракетном кризисе в 2019 году.

Успешный проект по созданию ракеты с блоком «Авангард» могли закрыть еще четыре года назад. Борисов рассказал, как Путин дал шанс «Авангарду» четыре года назад.

Строительство стены на границе обусловлено серьезной угрозой со стороны Украины, заявил депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара. Власти Крыма объяснили строительство стены на границе серьезной угрозой со стороны Украины.