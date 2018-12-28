Путин сменил посла России в Иордании

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин назначил заместителя департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел РФ Глеба Десятникова послом России в Иордании.

Ранее эту должность занимал Борис Болотин. В пятницу российский лидер подписал указ об освобождении Болотина от должности, а другим документом назначил послом РФ в Иордании Десятникова. Указы президента России опубликованы на официальном правовом портале.

Отметим, Болотин являлся российским послом государства, расположенного на восточном берегу реки Иордан, с 2013 года. Напомним также, что в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим иорданским коллегой Айманом Сафади.