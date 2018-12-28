Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Путин сменил посла России в Иордании

243
0 Оставить комментарий

Путин сменил посла России в Иордании

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин назначил заместителя департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел РФ Глеба Десятникова послом России в Иордании.

Ранее эту должность занимал Борис Болотин. В пятницу российский лидер подписал указ об освобождении Болотина от должности, а другим документом назначил послом РФ в Иордании Десятникова. Указы президента России опубликованы на официальном правовом портале.

Отметим, Болотин являлся российским послом государства, расположенного на восточном берегу реки Иордан, с 2013 года. Напомним также, что в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры со своим иорданским коллегой Айманом Сафади.   

Автор: Федор Веснин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.