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Специалисты убрали с палубы «Адмирала Кузнецова» упавший кран

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Специалисты убрали с палубы «Адмирала Кузнецова» упавший кран

Москва, 28 декабря. Специалисты убрали с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» кран, который упал во время выхода корабля из дока. Об этом в пятницу сообщили в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

«Кран полностью убран с палубы авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», — пояснили агентству ТАСС в пресс-службе компании.

Напомним, что российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» проходил плановый ремонт на одном из крупнейших в мире доков ПД-50 в Мурманске. Однако в конце октября из-за перебоя в электроснабжении док затонул. В результате инцидента судно серьезных повреждений не получило. В Минобороны РФ тогда сообщили, что ремонт «Адмирала Кузнецова» продолжится в соответствии с планом. «Адмирал Кузнецов» является единственным представителем своего класса в Военно-морском флоте России.

Автор: Антон Соколов
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