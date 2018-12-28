Инвесторы деньгами не разбрасываются: в ФРГ подтвердили, что «Северный поток — 2» будет достроен

Строительство газопровода «Северный поток — 2» будет доведено до конца, причем в успешном окончании проекта заинтересованы в первую очередь его частные инвесторы. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике Александр Рар.

«Газопровод «Северный поток — 2» будет, как минимум, достроен, — рассказал собеседник ФАН. — Ни одно государство не вкладывало в его строительство финансов, это делали частные компании. А они не разбрасываются деньгами».

Кроме того, все страны дали свои разрешения на прокладку труб по дну Балтийского моря, добавил Рар (за исключением Дании, но уже существует вариант трубопровода в обход территориальных вод этой страны. — Прим. ФАН).

«Риск того, что при каких-то экстраординарных обстоятельствах правительство Германии перестанет оказывать поддержку этого проекта, есть, но он минимален», — подтвердил немецкий эксперт.

Конечно, в случае перемены позиции руководства ФРГ могут начаться политические интриги и давление со стороны Польши и других стран ЕС, допустил политолог: подрядчиков могут даже втянуть в судебные разбирательства.

«Но я думаю, что самая острая фаза битвы за «Северный поток — 2» позади. Юридически остановить строительство этого газопровода крайне сложно. В свою очередь, компании, вложившиеся в проект, могут подать судебные иски, если он будет заморожен», — рассказал Рар.

В планах «Газпрома» — введение в эксплуатацию нового трубопровода уже в 2019 году. Однако весь 2018 год не прекращались попытки ряда стран Запада остановить строительство газопровода. Против «Северного потока — 2», который должен обеспечить бесперебойный транзит российского газа в обход Украины, активно выступали Польша, прибалтийские республики, а также Европарламент и другие структуры ЕС. Но больше всего проявляли недовольство США, заинтересованные в том, чтобы занять российскую нишу на европейском газовом рынке.

В июле 2018 года из Германии пришло сообщение о подготовке строительства терминала для приема сжиженного природного газа. Эту новость приветствовал президент США Дональд Трамп, и это дало основание некоторым экспертам сделать вывод, что Германия может заморозить строительство «Северного потока — 2».

Кроме того, накануне своего избрания новый председатель Христианско-демократического союза Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая на этом посту Ангелу Меркель, заявила о том, что партия теперь будет выступать против «Северного потока — 2».

Впрочем, Александр Рар призвал не придавать ее словам особого значения.

«Это политические игры. Во время обострения ситуации вокруг Косова в начале декабря Крамп-Карренбауэр попыталась набрать себе очки с ярой критикой в адрес России. Я думаю, что это был тактический шаг с ее стороны», — пояснил собеседник ФАН.

Новый лидер ХДС не будет вставлять палки в колеса правительству Ангелы Меркель, чтобы на самом деле заморозить этот выгодный Германии проект, считает Рар.

После завершения строительства газопровода могут возникнуть проблемы с его загрузкой «по политическим мотивам», допустил эксперт, но они не продлятся сколь-нибудь долго.

«И с первым «Северным потоком» были проблемы, его загружали гораздо меньше пропускной мощности. Однако постепенно все наладилось. Так, я думаю, будет и здесь», — заявил Рар.

Европа отказывается от атомной энергетики и от угля: в Германии закрыли последнюю угольную шахту, добавил собеседник ФАН. Идет установка на сокращение потребления нефти. В этой ситуации без российского газа ФРГ будет трудно обойтись, уверен политолог.

«Газ становится главным элементом энергетической безопасности Германии и ЕС в целом. Без него мы не сможем развивать свою промышленность, да и просто отапливать жилые помещения», — отметил Рар.

Что касается американского сжиженного газа для Европы, то пока он не в состоянии составить конкуренцию трубопроводному газу из России, подчеркнул эксперт.

«Ни Трамп, ни Меркель газом не торгуют. Этим занимаются компании. Если американские компании, продающие СПГ, предложат цены, сопоставимые с ценами трубопроводного газа из России, мы будем с удовольствием покупать газ у американцев. На сегодняшний день это нереально, если только американцы не захотят работать себе в убыток», — заявил Рар.

Чего бы ни кричали политики, именно в газовой сфере санкции против России наименее вероятны, добавил собеседник ФАН. По его мнению, исключение составит разве что Польша, которая готова сокращать потребление российского газа и покупать более дорогой американский газ, чтобы потом получать от США дополнительные бонусы. Но для Германии такой сценарий поведения не подходит, резюмировал Александр Рар.

Напомним, в начале декабря депутат Бундестага от партии «зеленых» Юрген Триттин заявил, что «Северный поток — 2» приведет не к зависимости России от Европы, как утверждают многие западные политики, а к взаимозависимости, потому что «связи между производителем и потребителем велики».

По его мнению, Европа может найти другие источники импорта, например перейти на СПГ из США или Катара, хоть этот газ и будет обходиться европейцам дороже. В свою очередь, и России быстро найти других покупателей непросто: для этого придется строить еще один газопровод в Китай. Поэтому Россия заинтересована в бесперебойных поставках газа в ЕС.