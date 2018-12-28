РЕН ТВ проведет рекордный музыкальный марафон в новогоднюю ночь

Москва, 28 декабря. Телеканал РЕН ТВ готовится установить рекорд по самому продолжительному музыкальному марафону. С 10 утра 31 декабря и до 11 часов 1 января в эфире РЕН ТВ будет продемонстрирован концерт российских и зарубежных звезд.

Массовый фестиваль традиционно проводит радиостанция «Ретро FM», на этот раз аудитория концерта станет еще больше, ведь его целиком покажут на РЕН ТВ.

Зрителей ждут лучшие песни разных поколений и звезды, среди которых будут Юрий Шатунов и София Ротару, Boney M и Baccara и многие-многие другие.

Кроме того, в новогоднюю ночь РЕН ТВ приглашает всех желающих стать участниками караоке-флэшмоба — его победитель получит специальный приз. Телеканал, отметим, рассчитывает, что новогодний музыкальный марафон будет занесен в «Книгу рекордов России».