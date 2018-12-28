В 2019 году заемщики очень рискуют: аналитик объяснил, почему Путин изменил закон о кредитах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий предельную сумму задолженности россиян по потребительским кредитам и запрещающий «черным кредиторам» выбивать долги по займам.
По мнению экономиста и политолога Никиты Масленникова, возглавляющего направление «Экономика и финансы» Института современного развития, этот закон сейчас очень актуален.
«Последние несколько кварталов мы наблюдали стремительный рост розничного и ипотечного кредитования. Люди на низкой инфляции и низких ставках брали кредиты, зачастую не задумываясь, что будет завтра, а банки стимулировали это дело, потому что сегмент розничного кредитования для них был наиболее прибыльным и эффективным. За полгода он вырос более чем на 20%», — заметил в интервью Федеральному агентству новостей Никита Масленников.
Аналитик напомнил, что в этом году Центральный банк неоднократно сравнивал сложившуюся ситуацию с «пузырем на рынке потребительского кредитования, который образовался в 2012–2013 годах, а в 2014–2015 годах, когда резко начался кризис, лопнул и поставил многих россиян в весьма затруднительное материальное положение».
«Центробанк докладывал президенту о своих опасениях в связи с возможным повторением этой истории на рынке розничного кредитования. К тому же 2019 год обещает быть очень сложным с точки зрения экономики», — отметил Никита Масленников.
По словам собеседника ФАН, экономический рост в РФ в 2019 году будет значительно меньше, чем в нынешнем. В первых двух кварталах 2019-го россияне переживут «макроэкономический шок из-за повышения НДС». Кроме того, непонятно, какие формы приобретет санкционное давление на Россию.
«То есть в 2019 году заемщики очень рискуют, особенно те, у которых не один, а несколько кредитов. И еще одно важное обстоятельство заключается в том, что вся мировая экономика начала тормозить и сползать к новому спаду. Она так устроена: мировой экономический цикл прошел пик роста и сейчас находится в нисходящей фазе. И скоро мировая экономика, особенно под угрозой торговых войн, погрузится в рецессию. Есть вероятность, что это произойдет в конце 2019-го или начале 2020 года», — добавил Никита Масленников.
Экономист напомнил, что замедление темпов экономического роста приводит к снижению заработных плат и реальных доходов населения.
«Между тем кредитные договора требуют исполнения, и судебные решения принимаются в пользу банков, если заемщики не могут выполнить своих обязательств. Поэтому в сложившихся условиях риски для россиян, в последнее время набравших уйму кредитов, очень высоки.
В связи с этим с подачи регулятора в России принят этот закон. Он должен минимизировать эти риски или по крайней мере обезопасить тех, кто соберется еще брать кредиты, и банки, которым не нужны дополнительные коллизии и конфликты. Поэтому закон очень своевременен и полезен, особенно для наших финансово неграмотных людей. Это часть большой социальной повестки государства, которая сейчас существенно актуализируется», — уверен Никита Масленников.