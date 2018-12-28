В 2019 году заемщики очень рискуют: аналитик объяснил, почему Путин изменил закон о кредитах

Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий предельную сумму задолженности россиян по потребительским кредитам и запрещающий «черным кредиторам» выбивать долги по займам.

По мнению экономиста и политолога Никиты Масленникова, возглавляющего направление «Экономика и финансы» Института современного развития, этот закон сейчас очень актуален.

«Последние несколько кварталов мы наблюдали стремительный рост розничного и ипотечного кредитования. Люди на низкой инфляции и низких ставках брали кредиты, зачастую не задумываясь, что будет завтра, а банки стимулировали это дело, потому что сегмент розничного кредитования для них был наиболее прибыльным и эффективным. За полгода он вырос более чем на 20%», — заметил в интервью Федеральному агентству новостей Никита Масленников.

Аналитик напомнил, что в этом году Центральный банк неоднократно сравнивал сложившуюся ситуацию с «пузырем на рынке потребительского кредитования, который образовался в 2012–2013 годах, а в 2014–2015 годах, когда резко начался кризис, лопнул и поставил многих россиян в весьма затруднительное материальное положение».

«Центробанк докладывал президенту о своих опасениях в связи с возможным повторением этой истории на рынке розничного кредитования. К тому же 2019 год обещает быть очень сложным с точки зрения экономики», — отметил Никита Масленников.

По словам собеседника ФАН, экономический рост в РФ в 2019 году будет значительно меньше, чем в нынешнем. В первых двух кварталах 2019-го россияне переживут «макроэкономический шок из-за повышения НДС». Кроме того, непонятно, какие формы приобретет санкционное давление на Россию.

«То есть в 2019 году заемщики очень рискуют, особенно те, у которых не один, а несколько кредитов. И еще одно важное обстоятельство заключается в том, что вся мировая экономика начала тормозить и сползать к новому спаду. Она так устроена: мировой экономический цикл прошел пик роста и сейчас находится в нисходящей фазе. И скоро мировая экономика, особенно под угрозой торговых войн, погрузится в рецессию. Есть вероятность, что это произойдет в конце 2019-го или начале 2020 года», — добавил Никита Масленников.

Экономист напомнил, что замедление темпов экономического роста приводит к снижению заработных плат и реальных доходов населения.