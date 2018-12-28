Рэпера Птаху избили в Москве

Москва, 28 декабря. Рэп-исполнителя Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, избили в центре Москвы. Об этом рассказала представитель музыканта.

Трое неизвестных набросились на Птаху сзади и стали его бить. Охранники здания, возле которого произошла потасовка, попытались разнять драку.

По словам представителя рэпера, в драке Птаха не пострадал, от медицинской помощи отказался. В полицию обращаться Птаха тоже не стал.

Рэпер прокомментировал происшествие в социальной сети Instagram. Исполнитель записал сообщение, в котором пообещал всех троих нападающих «сделать инвалидами», а также отметил, что сзади нападают только трусы.