Сирия, 28 декабря. Мирные жители Ракки выступают против вторжения Турции в Сирию. Курды начали выводить свои отряды из города Манбидж. Американские вертолеты были замечены на северо-востоке провинции Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам «Джебхат Ан-Нусры»1*** в северной части Латакии.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): заявила о готовности начать наступление в районе Манбиджа в Алеппо.

Курды: заявили о захвате части населенного пункта Аль-Кишма на юго-востоке Дейр-эз-Зора; начали покидать район Манбиджа и перебрасывать отряды в провинцию Ракка.

Международная коалиция: провела полеты над городом Манбидж на северо-востоке Алеппо.

ВС Турции: продолжают перебрасывать подкрепления на север Алеппо.

Провинция Латакия

В северной части Латакии возобновились вооруженные стычки между правительственными подразделениями и радикалами исламистских бандформирований. Новостное агентство Al Masdar News передает, что части САР ведут обстрел огневых позиций боевиков террористической коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат Ан-Нусры», в районе населенного пункта Кинсабба. Напомним, накануне исламисты, отряды которых дислоцируются в данном районе, предприняли атаку позиций Сирийской арабской армии (САА) в Туркоманских горах, задействовав силы так называемого спецназа ингимаси. Согласно информации военных источников AMN, жертвами самоподрыва одного из джихадистов стали несколько военнослужащих САА.

По сведениям Министерства обороны РФ, за прошедшие сутки российскими наблюдателями было зафиксировало девять случаев нарушения режима прекращения огня со стороны исламистов вооруженной оппозиции. Сообщается, что в провинциях Идлиб и Латакия боевики открывали огонь по три раза, в Хаме имели место две провокации, кроме того, еще один случай нарушения режима тишины произошел в Алеппо.

Провинция Алеппо

Продолжают поступать сообщения о переброске турецких подразделений на север Алеппо. Как передает в сети Twitter военный источник (EkherElAkhbar), новая партия подкреплений вооруженных сил Турции вошла на территорию Сирии через контрольно-пропускной пункт в районе города Джараблус. Кроме того, протурецкие незаконные группировки заявили о том, что готовы к началу наступления на Манбидж, дабы зачистить город от курдских вооруженных формирований. Напомним, несколько часов назад представители Генштаба ВС Сирии сообщили о том, что сирийские войска уже вошли в город. Между тем президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в ходе которого была дана положительная оценка продолжающемуся восстановлению контроля сил САР над территорией страны.

Появились данные о том, что самолеты возглавляемой США международной коалиции были замечены в небе над Манбиджем, передает Twitter-канал (MegaNews27). Согласно информации военного источника в сети Twitter (IvanSidorenko1), полеты над городом осуществили американские вертолеты. Какую цель преследовала авиация Соединенных Штатов, пока неизвестно. Напомним, представители Белого дома заявили о выводе военного контингента из Сирии 19 декабря.

Провинция Дейр-эз-Зор

В юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор продолжаются вооруженные столкновения между «Демократическими силами Сирии» (SDF) и отрядами «Исламского государства»1. Как утверждает в сети Twitter курдский военный источник (VivaRevolt), террористы продолжают отступать, вследствие чего под контроль курдов перешла часть населенного пункта Аль-Кишма, расположенного юго-восточнее Абу Хасана, захваченного силами SDF накануне. Данные о потерях сторон в живой силе или военной технике пока уточняются. Напомним, во время боев, происходивших днем ранее, джихадисты террористической группировки также лишились деревни Аль-Букаан.

Провинция Ракка

Появилась информация о том, что отряды курдских вооруженных формирований начинают выходить из района города Манбидж на северо-востоке Алеппо и продвигаться в сторону Ракки. Как передает Twitter-канал (jindiresNews), город покинули отряды группировки «Джейш Ат-Тувар», состоящей в числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Напомним, данная организация была сформирована в 2015 году из арабских и курдских бойцов и причислялась к силам вооруженной оппозиции, однако позднее вошла в ряды SDF.

Между тем в административном центре региона вновь проходят митинги мирного населения. По данным военного источника в сети Facebook (maria.battles), демонстранты осуждают вооруженные силы Турции и поддерживаемые ими антиправительственные группировки за угрозы начать военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики (САР).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)