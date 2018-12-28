Киев откроет новое консульство в Польше из-за наплыва украинских гастарбайтеров

Варшава, 28 декабря. Украина планирует в 2020 году открыть консульство в польском Вроцлаве в связи с наплывом украинских гастарбайтеров. Об этом в пятницу заявил посол Украины в Польше Андрей Дещица.

«Подготовительные мероприятия планируем осуществить в 2019 году и надеемся, что новое генеральное консульство Украины во Вроцлаве начнет работу уже в 2020 году», — отметил он.

По словам дипломата, в последнее время число украинских мигрантов, направляющихся в Польшу, увеличилось до 1,5 млн человек. В связи с ростом нагрузки на консульские учреждения и увеличением очередей было принято решение открыть дополнительное диппредставительство. Дещица добавил, что Украина планирует также открыть почетное консульство в Катовице.

Напомним, что ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко уже высказывала опасения в связи с массовым оттоком населения. По ее словам, речь идет уже не о трудовом туризме, а о «массовом и паническом бегстве из страны». Согласно статистике, не менее 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей, еще 9 млн выезжают на заработки время от времени.