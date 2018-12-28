Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Милонов предложил снизить роуминг на звонки в Сирию

60
0 Оставить комментарий

Милонов предложил снизить роуминг на звонки в Сирию

Москва, 28 декабря. Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене роуминга внутри страны. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал это решение своевременным.

По словам Милонова, Путин принял правильное и своевременное решение, так как многие операторы ведут себя «старомодно». Депутат добавил, что в настоящее время уже неприлично устанавливать мобильный роуминг.

Парламентарий отметил, что Россия перешла на компьютерную цифровую связь, поэтому «сама природа роуминга» отсутствует. Разговоры о том, что якобы операторы несут дополнительные расходы при отсутствии роуминга, не соответствует действительности.

«Пусть операторы не заливают, вранье это все. В Европе даже уже отменили роуминг между некоторыми странами Евросоюза. А у нас они по-прежнему пытаются жить в каменном веке», — заявил Милонов в интервью «Политэксперту».

Также депутат призвал снизить стоимость роуминга в Сирии, с которой многие россияне находятся в дружественных отношениях. Милонов пригрозил, что будет лично писать всем операторам, если они не сделают связь в САР льготной.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.