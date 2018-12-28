«Разве они засекреченные?»: Захарова прокомментировала публикацию личных данных журналистов BBC News

Москва, 28 декабря. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию в Сети личных данных сотрудников московского бюро BBC News, подчеркнула, что данная информация не является секретной, она доступна в социальных сетях.

Британское издание Times, последовав примеру украинского сайта «Миротворец», опубликовало фотографии восьми журналистов Sputnik UK, подписав под снимками их должности. После этого в ряде российских изданий появились списки сотрудников московской редакции британского новостного агентства BBC News.

Дипломат, комментируя произошедшее, отметила, что опубликованная информация не была засекречена, а наоборот, размещена в Сети.

«Разве они засекреченные? Нет. Это не так. Они все есть в соцсетях», — цитирует Захарову радиостанция «Говорит Москва».

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что публикация личных данных журналистов, работающих в британском бюро агентства Sputnik, не соответствует цивилизованным нормам и принципам свободы СМИ.

По его словам, Кремль не поддерживает публикацию личных данных сотрудников СМИ, однако относится с пониманием к ответным мерам, на которые пошли российские издания после обнародования списка журналистов Sputnik UK в британской газете Times.

Напомним, сайт «Миротворец» существует с 2014 года и изначально был создан при поддержке МВД Украины. Известность он получил после резонансных убийств депутата Верховной рады Олега Калашникова и журналиста Олеся Бузины, чьи данные незадолго до смерти были опубликованы на сайте. Сайт выкладывает в общий доступ личные данные сотрудников украинских и иностранных СМИ, включая их адреса.