Наемный убийца напал на журналистов в здании суда в Башкирии: опубликовано видео

Москва, 28 декабря. Наемный убийца напал на съемочную группу телеканала «Вести. Башкортостан» в здании Верховного суда в городе Стерлитамак. Видео атаки уже появилось в Сети.

Инцидент произошел уже после оглашения приговора организатору, двум исполнителям и пособнику заказного убийства руководителя ООО «Химпромстрой» Владимира Яркова в 2017 году. Кроме того, тогда же убить попытались и его жену. Заказчик убийства задолжал Яркову и решил, что дешевле избавиться от мужчины. В общей сложности преступников приговорили к 66 годам лишения свободы.

На кадрах записи можно видеть, как преступник в окружении конвоиров идет по коридору. Поравнявшись со съемочной группой, он внезапно наносит удар ногой оператору. В результате мужчина получил травму руки.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, в полицию пострадавший пока не обращался.