Минобороны РФ примет участие в нацпроектах по строительству дорог и очистке воды

Москва, 28 декабря. Министерство обороны России примет участие в пяти нацпроектах. Об этом в пятницу заявил замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

«Мы участвуем в пяти проектах​​​. Первый — это автомобильные дороги и безопасность, по этому проекту у нас паспорт утвержден, выделено 5,6 млрд рублей», — отметил он.

По словам Булгакова, в рамках этого проекта планируется проложить 500 км дорог. В частности, речь идет о строительстве подъездных путей к воинским частям и гарнизонам.

Кроме того, Минобороны примет участие в проекте «Большая экология», который связан с очисткой воды, и программе «Город», предусматривающей установку уличного освещения военных городков. Оставшиеся два проекта имеют отношения к транспортной инфраструктуре и цифровой экономике.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне почувствуют на себе позитивные результаты нацпроектов уже в 2019 году.