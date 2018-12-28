Властям Винницкой области приказали перевести храмы УПЦ в «новую церковь»

Киев, 28 декабря. Руководителям районных администраций Винницкой области поручили перевести храмы УПЦ в так называемую «новую церковь», заявил пресс-секретарь Винницкой епархии УПЦ Владимир Пучков.

Согласно распоряжению, должны быть переведены минимум три прихода в Винницкой области до конца года, передает «Царьград».

«Кроме того, некоторые настоятели храмов, находящихся на ведомственной территории, уже получили указание со стороны администраций покинуть территорию учреждений, при которых расположены храмы», — рассказал Пучков украинским СМИ.

Напомним, 15 декабря на Украине прошел так называемый объединительный собор раскольнических церковных структур на Украине. Каноническая УПЦ Московского патриархата отказалась от участия в этом мероприятии.

Несмотря на то, что украинские власти заявляли о том, что не будут вмешиваться в дела церкви, парламент страны 20 декабря принял закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. Ранее священнослужители УПЦ попали в базу скандального сайта «Миротворец».