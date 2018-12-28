«Нафтогаз» пожаловался на сокращение транзита газа из-за «Северного потока»

Киев, 28 декабря. Украинская компания «Нафтогаз» заявила о сокращении объема транзита российского газа в 2018 году.

По информации украинских газовиков, за девять месяцев из России в Европу было перекачано 65,4 млрд кубометров, что на 7% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение поставок газа «Нафтогаз» объясняет работой российского газопровода «Северный поток», который транспортирует голубое топливо напрямую европейским потребителям — в обход Украины.

«Одним из главных факторов является увеличение объемов транзита российского газа в Европу по трубопроводу Nord Stream — OPAL», — говорится в сообщении.

Напомним, что Украина в настоящее время активно выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2», который сделает ненужным транзит газа через Украину. Требования гарантировать сохранение транзита также являются одним из условий Украины по заключению мирового соглашения с российским «Газпромом» в арбитражном суде.