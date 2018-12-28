«Каждый осетин гордится добровольцами Донбасса»: Бибилов пообещал военную помощь ЛНР и ДНР

Республика Южная Осетия заключила в конце 2018 года ряд важных соглашений с народными республиками Донбасса в политической, экономической и военной сферах, пообещав Донецку и Луганску содействие в области государственного строительства.

В то же время в Грузии не скрывают реваншистских настроений в отношении Цхинвала. О том, как строятся отношения с республиками Донбасса и чего ждать от Украины и Грузии, которых подстрекает НАТО, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей рассказал президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.

— Анатолий Ильич, на брифинге с главой ЛНР Леонидом Пасечником вы заявили о возможной военной помощи республикам Донбасса. В чем это может выразиться конкретно, учитывая богатые боевые традиции подразделений Южной Осетии?

— Договор о дружбе и сотрудничестве подписанный между Республикой Южная Осетия и Луганской народной республикой включает в себя множество пунктов, в том числе и взаимодействие в военной сфере.

Договор обязывает нас в случае необходимости оказывать помощь дружественному государству в рамках подписанных соглашений.

Если Украине оказывают помощь американцы, страны Европы, то по логике вещей должен быть кто-то, кто будет оказывать помощь ЛНР и ДНР.

Южная Осетия — пока единственная страна, признавшая республики Донбасса, и мы будем использовать все возможности, которые у нас есть, по оказанию помощи Луганску и Донецку в любой сфере деятельности. Если будет такая необходимость, то и военная помощь тоже будет оказана.

— Украина не скрывает своих агрессивных намерений в отношении ЛНР и ДНР, накапливает силы и не вступает в разумный диалог. Какие варианты снятия напряженности в этом регионе вы, как политик, рассматриваете? Что и кто, на ваш взгляд, может обуздать галопирующий милитаризм Киева?

— Режим Киева могут обуздать только те, кто на сегодняшний день его поддерживает, — в первую очередь Америка и Европа.

Они в первую очередь, считаю, могут обуздать Киев, не давая повода развитию фашизма на Украине, развития радикального национализма, который процветает там во всех своих проявлениях. И тогда можно будет посадить Киев за стол переговоров и урегулировать ситуацию с политиками.

К сожалению, я не вижу намерений прекратить эту политику, и это чревато серьезными последствиями для самой Украины. Не считаю, что Америка или Европа думают об Украине. Нет, ни в коем случае.

Долг Украины составляет миллиарды долларов, а это фактически говорит о том, что руководство Украины находится на одном большом финансовом крючке. Конечно же, что им будут приказывать, то они и будут делать.

Понятно, что воинствующая риторика национализма радикального, риторика фашизма местечкового, регионального, — все это направлено против России и это абсолютно не скрывается. Но уверен, что случае эскалации агрессии или других необдуманных шагов со стороны Украины найдутся силы, которые смогут их остановить.

— Грузия провела ряд акций на границе с Южной Осетией накануне выборов в Тбилиси. Риторика нового президента, госпожи Саломе Зурабишвили, пока мало чем отличается от заявлений прежних деятелей.

Грузия вовлечена в инфраструктуру НАТО. Допускаете ли совместные военные провокации Киева и Тбилиси с целью сковать действия России на южном и юго-западном направлениях и представить ее как агрессора в конфликтах на постсоветском пространстве?

— То, что политика Тбилиси никак не изменится с избранием нового президента в Грузии, мы говорили и до выборов.

Риторика, которую ведет Грузия в отношении России, в отношении Южной Осетии и Абхазии, останется такой же, как есть. Я думаю, что курс, который взяло руководство Грузии, не направлен на то, чтобы проводить переговоры, не направлен на то, чтобы подписать наконец меморандум о неприменении силы.

Все шаги, которые делаются, в том числе и по строительству аэродрома, по строительству химических лабораторий, — все это говорит о том, что Грузия во что бы то ни стало хочет войти в НАТО. Опять-таки — это их право вступать в альянсы и союзы, но они должны понимать, что есть соседи, которым эти шаги не то что не нравятся, а воспринимаются как прямая угроза собственной безопасности.

Что касается того, что Россию представляют как агрессора, — да, такие попытки есть, но это противоречит всяческой логике.

Как может быть Россия оккупантом в республике, где государственным языком является русский язык, где фактически более 97% являются гражданами России?

Грузинской стороне нечего противопоставить. Они не могут сказать, что в Южной Осетии, к примеру, зарплаты или пенсии меньше, чем в Грузии, что уровень жизни ниже, чем в Грузии. Фактически по всем социальным направлениям Южная Осетия благополучнее, чем Грузия. И это за счет помощи России. От оккупации должен кто-то страдать, а не быть благодарным, как благодарен России народ Республики Южная Осетия.

Мировое сообщество прекрасно понимает, что война была не Грузии с Россией, это была война между Южной Осетией и Грузией, а Российская Федерация вмешалась, чтобы остановить агрессора и принудить его к миру. Все это понимают, но твердят об оккупации.

А такие подходы не благоприятствуют тому, чтобы наладить диалог, чтобы Южная Осетия и Грузия как соседи, как два государства жили в мире и взаимопонимании. Я все-таки очень надеюсь, что со временем появится в Грузии здравая политическая сила, будет подписан меморандум о неприменении силы, Грузия признает Республику Южная Осетия, и мы постараемся выстраивать отношения на уровне государств.

— Сотни, если не тысячи осетинских добровольцев прошли через боевые действия в Донбассе. Есть погибшие и раненые, в том числе мой хороший знакомый комбат «Пятнашки» Олег Мамиев. Как вы оцениваете вклад осетинских бойцов в дело защиты суверенитета республик Донбасса?

— Да, вклад осетинских добровольцев в дело защиты народа Донбасса, суверенитета ЛНР и ДНР нельзя недооценивать, он весьма существенный.

Каждый осетин гордится добровольцами, которые были в самые тяжелые моменты в числе тех, кто защищал Донбасс. Я был очень хорошо знаком с Олегом Мамиевым. Это действительно был интернационалист, человек, за которым шли его подчиненные.

Его больше нет, но, как говорили в годы Великой Отечественной войны, «умер Олег Мамиев — появится другой Олег Мамиев». Умер Моторола — появится другой Моторола, умер Гиви — появится другой Гиви, умер Захарченко — появится другой Захарченко.

И в любом случае — если народ поставил себе цель прийти к свободе, то народ это сделает, чего бы этого ему не стоило. Я уверен, что не только добровольцы Осетии, но и другие добровольцы будут делать все чтобы защитить целостность, народ и суверенитет Донбасса от Украины.