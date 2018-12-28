Рост цен, коррупция, отсутствие будущего: 70% украинцев заявили, что страна идет не туда

Москва, 28 декабря. Менее одной пятой украинцев считают, что страна движется в правильном направлении. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы».

О нежелании признавать нормальным то, что происходит на Украине, заявили около 70% участников опроса. По их мнению, основные негативные факторы, которые определяют положение дел на Украине, — это продолжающийся конфликт в Донбассе, рост цен и тарифов на коммунальные услуги, а также высокий уровень коррупции и отсутствие четких перспектив в будущем. Из-за целого комплекса факторов, уверены участники исследования общественного мнения, Украина идет не туда.

Всего лишь 18% респондентов заявили, что поддерживают курс, выбранный киевскими властями, и считают, что Украина движется в правильном направлении.

Напомним, ранее депутат Рады Сергей Левочкин заявил, что после государственного переворота 2014 года Украина стала самой бедной страной Европы. Он отметил, что на Украине чрезвычайно высок уровень коррупции, а вот социальная защита практически отсутствует.

Отметим, большинство украинцев склонны винить в невзгодах, обрушившихся на страну, президента Украины Петра Порошенко. Именно с этим связан тот факт, что в преддверии выборов главы Украины действующий президент страны имеет крайне низкий рейтинг поддержки. Украинцы скорее проголосуют за бывшего премьера Юлию Тимошенко или даже за комика и шоумена Владимира Зеленского, который еще даже не подтвердил, что будет участвовать в выборах, чем за Петра Порошенко, свидетельствуют данные опросов.