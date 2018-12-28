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Завхоз военной академии Полещук скончался в колонии, названа причина смерти

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Завхоз военной академии Полещук скончался в колонии, названа причина смерти

Санкт-Петербург, 28 декабря. Генерал-майор запаса Владимир Полещук, признанный виновным в 11 эпизодах мошенничества с ведомственными квартирами Минобороны и приговоренный к семи годам лишения свободы, скончался в исправительной колонии.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, его обнаружили мертвым 20 декабря в медико-санитарной части исправительной колонии №5, расположенной в поселке Металлострой. По предварительным данным, причиной гибели бывшего военного стала ишемическая болезнь сердца. 

Напомним, по версии следствия, Полещук, возглавлявший в свое время отдел охраны труда и техники безопасности Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева, оформлял на людей, не имевших никакого отношения к военным, фиктивные договоры социального найма на квартиры в ведомственном доме на проспекте Ветеранов Санкт-Петербурга. Жилье наниматели позже приватизировали, а до этого платили генералу по 800 тысяч рублей за однокомнатную квартиру и миллион за «двушку».

Уголовное дело по факту мошенничества было заведено несколько лет назад.

Автор: Екатерина Кухарева
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