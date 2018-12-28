Год русских ракет: новое оружие России превратило оборону Запада в сущий ад

Уходящий 2018 год можно без преувеличения назвать годом российского ракетного оружия. За последние двенадцать месяцев мир узнал сразу о нескольких новых видах ракетного оружия, которые уже или поступили на вооружение в ВС РФ, или в ближайшее время окажутся в войсках.

Конечно, модернизационный процесс в Российской армии выглядит гораздо шире, нежели «ракетный бум», однако именно в этом сегменте вооружений произошли наиболее разительные изменения, которые в перспективе могут привести к глобальному изменению баланса сил на планете.

Федеральное агентство новостей подвело итоги «года русских ракет».

С-350 и С-500: надежный щит России

Уже в 2019 году системы ПВО России пополнит первый дивизион нового комплекса ПВО С-350 «Витязь». С-350 — это «младший брат» знаменитого комплекса С-400, наиболее эффективный для поражения целей на расстоянии до 120 километров. Его ракеты меньше по габаритам, нежели ракеты С-400, и за счет использования таких «карандашей» на одной пусковой установке размещаются не четыре ракеты, а целых 12.

Как показала практика современных войн, именно такой комплекс наиболее востребован при борьбе с большим числом целей, которые обычно участвуют в массированных ракетных атаках, призванных «перегрузить» стандартную систему ПВО. С-350 в таком случае может сбивать многочисленные БПЛА, крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы в ближней зоне ПВО, тем самым разгружая более мощные комплексы С-400 и С-500 для противодействия более опасным удаленным угрозам — самолетам-носителям и летательным средствам электронной разведки и управления.

Вторая новинка, которая была презентована в этом году, — это зенитно-ракетный комплекс С-500 «Прометей», который, в отличие от С-350, наоборот, представляет собой «длинную руку» противовоздушной обороны.

Известно, что даже обычные ракеты нового комплекса смогут поражать цели на максимальной высоте 95—97 километров, то есть практически на воображаемой «линии Кармана», отделяющей атмосферу Земли от космического пространства. Это позволяет С-500 не только бороться с крылатыми ракетами и самолетами противника, но и сбивать боеголовки баллистических ракет вне атмосферы.

Однако основная «изюминка» С-500 — это маневрирующие головные блоки с собственными РЛС, которые могут поражать космические цели на высоте до 200 километров, в зоне движения боевых блоков МБР и ракет средней дальности. Такие боеприпасы позволяют считать классический комплекс ПВО одновременно и системой ПРО.

Конечно, с помощью С-500 достаточно сложно поразить межконтинентальную ракету или же ракету, пущенную со стратегического подводного ракетоносца, однако С-500 вполне решает задачу борьбы с баллистическими ракетами средней дальности: комплекс может самостоятельно перехватывать цели на дальности до 3500 километров. Кроме того, зона поражения в 200 километров по вертикали позволяет сбивать в ближнем космосе даже разведывательные спутники, так как их обычные орбиты находятся в пределах этой высоты.

Такие возможности С-500 уникальны и позволяют парировать все угрозы от глобального нарушения ракетного равновесия, которое наметилось в результате планируемого выхода США из Договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«Кинжал» и «Циркон»: гиперзвуковые монстры

В следующем году на вооружение Российской армии массово поступят сразу две новинки — гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 «Кинжал» и морская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета «Циркон» 3M22.

Ракеты гиперзвукового «Кинжала» способны с высокой точностью поражать наземные цели и крупные надводные корабли противника: авианосцы, крейсеры, эсминцы и фрегаты. Это авиационный, модифицированный вариант баллистической ракеты комплекса «Искандер», приспособленный для запуска с бомбардировщиков Ту-22М и истребителей МиГ-31К.

По сути, новая ракета является не крылатой, а «аэробаллистической»: высокая скорость ее движения, достигающая 10—12 М, позволяет ей поддерживать нужную траекторию и без развитых крыльев, просто за счет подъемной силы собственного корпуса. Самостоятельный полет ракеты происходит на границе стратосферы, с целью избежать значительного сопротивления воздуха, что делает ее практически неуязвимой для обычных систем ПВО.

В случае «Цирконов» речь идет о более «тихоходной» ракете, если такой эпитет применим к гиперзвуковому оружию, — ее заявленная скорость составляет «всего лишь» 8М. Однако, в отличие от ракетного двигателя твердого топлива, используемого в «Кинжале», у «Циркона» установлено «керосиновое сердце» — реактивный двигатель, работающий на жидком топливе. Такой двигатель обеспечивает значительную дальность ракеты при весьма скромных габаритах.

Задача создания работающего гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя впервые решена именно на «Цирконе», что делает его первой серийной гиперзвуковой крылатой ракетой. За счет таких технических инноваций «Циркон» может в перспективе заменить сверхзвуковые российские ракетные комплексы «Оникс» и «Калибр», которые и раньше на голову превосходили дозвуковые крылатые ракеты стран блока НАТО.

Теперь, с появлением «Циркона», нахождение авианосных групп вероятного противника возле российских берегов и вовсе становится чистой воды авантюрой: с помощью «Цирконов» и «Кинжалов» флот противника может быть уничтожен за какой-то неполный десяток минут даже с расстояния 1000 километров.

Таким образом мифический «Шестой флот США» в Черном или даже Средиземном море внезапно оказывается под ударом, который может быть нанесен прямо с российской территории, из-под защитного «зонтика» эшелонированной системы ПВО и ПРО.

«Сармат» и «Авангард»: смертельный дуэт

В 2018 году было объявлено, что на смену заслуженным комплексам МБР РС-20 «Воевода» (в западном наименовании — «Сатана»), которые составляли основу тяжелых МБР в арсенале российских стратегических ядерных сил, придет ракета «Сармат». Новую тяжелую МБР для пополнения ядерного арсенала России поручили разработать и произвести миасскому ГРЦ им. Макеева.

Сегодня уже известно, что начальный вес ракеты составляет 150—200 тонн, а дальность полета может быть задана в двух вариантах: на 16 тысяч километров с полезной нагрузкой 5 тонн и на 9—10 тысяч километров с максимальной забрасываемой массой 10 тонн.

Это означает, что «Сармат» рассматривается и как замена старых МБР, и как перспективная ракета средней дальности, в случае если США решит окончательно покинуть Договор о ликвидации РСМД. Однако основная инновация в случае с «Сарматом» находится в его головной части, которая разительно отличается от боеголовок существующих МБР.

Стоит сказать, что именно тяжелые МБР являются «головной болью» любой системы ПРО. Дело в том, что такая мощная ракета позволяет «вытянуть» на баллистическую траекторию не только внушительный пакет разделяющихся боевых частей, но и массу сопутствующего «добра», которое проламывает самую эшелонированную систему ПРО. В число таких «подарков» входят легкие и тяжелые ложные цели, генераторы направленных помех и «глушилки» для сигналов спутников позиционирования и противоракетных радаров.

Уже одного этого достаточно, чтобы превратить оборону Запада в сущий ад. Ну а промежуточная дальность 9—10 тысяч километров позволяет запускать новый «Сармат» в варианте ракеты средней дальности прямо из глубины российской территории, что делает его перехват на активном участке практически невозможным.

Новая головная часть «Сармата», получившая наименование «Авангард», была презентована в конце 2018 года в виде головной части комплекса РС-26, дальнейшего развития комплекса РС-24 «Ярс».

Такие головные части могут выходить на квазиорбитальную траекторию, осуществляя концепцию «глобального удара», когда боеголовки идут к цели с неожиданного направления, например через Южный полюс. В этом случае завершающая часть полета боевого блока происходит в стратосфере намного дольше, чем у обычных МБР, что позволяет использовать управляемое гиперзвуковое движение.

Поразить такой боевой блок, движущийся со скоростью 17—22М, практически невозможно. Согласно оценке, на каждую боеголовку надо потратить не менее десятка противоракет, что делает любую систему ПРО бесполезной.

Гиперзвуковые боевые блоки «Авангарда» рассчитаны на длительный управляемый полет в атмосфере и в ближнем космосе, что делает движение такого блока совершенно непредсказуемым и позволяет прорвать любую систему ПРО.

Даже одной из перечисленных ракет было бы вполне достаточно, чтобы обрести глобальную обороноспособность России. В 2018 году в арсенале российских Вооруженных Сил появилось сразу несколько уникальных разработок, каждая из которых способна сохранить стратегический баланс сил в мире.