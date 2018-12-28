«На нас смотрели и не понимали, как это возможно»: Полторак рассказал, как изменилось отношение НАТО к Украине

Киев, 28 декабря. Министр обороны Украины Степан Полторак полагает, что страна значительно сблизилась с НАТО за последние четыре года. По его словам, альянс стал по-другому смотреть на Украину, хотя раньше не воспринимал ее всерьез.

«Четыре года наблюдаю за настроениями в штаб-квартире НАТО. Сначала они были не очень серьезными. Потом на нас смотрели и не понимали, как это можно сделать. На последней встрече члены альянса говорили о необходимости ускорения вступлении Украины», — отметил Полторак, выступая в эфире украинского ТВ.

Напомним, что Украина взяла курс на сближение с НАТО и отказ от внеблокового статуса после государственного переворота в 2014 году. Альянс выразил поддержку Украине и заявил о готовности сотрудничать с ней, однако пока не планирует принимать ее в свои ряды.

По мнению бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, НАТО не сможет принять страну еще как минимум десять лет. Этому препятствует высокий уровень коррупции на Украине, а также непрекращающаяся война в Донбассе. Отметим также, что Киев должен к 2020 года обеспечить полную совместимость своего вооружения со стандартами НАТО.

Как ранее заявлял президент Украины Петр Порошенко, Верховная рада в феврале планирует принять поправки в конституцию, которые официально закрепят в основном законе страны ее курс на вступление в НАТО и Евросоюз. Данные поправки Порошенко назвал частью стратегии по «деколонизации» и выходе государства из-под якобы существующего влияния России.