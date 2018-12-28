Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой

Вашингтон, 28 декабря. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вынужден закрыть границу с Мексикой, если американский парламент не одобрит ассигнования на строительство стены. Об этом Трамп написал в Twitter.

По словам Трампа, власти США будут вынуждены закрыть границу с Мексикой, если Демократическая партия не даст денег на строительство стены и изменения в «смехотворные иммиграционные законы», которыми «обременены» США.

Ранее Трамп распорядился привлечь Национальную гвардию к охране границы для того, чтобы защитить США от притока нелегальных мигрантов. Члены Демократической партии в Сенате Конгресса США и администрация Трампа не смогли прийти к единому мнению по поводу финансирования строительства стены, поэтому правительство США частично приостановило работу.