Сирия принимает жителей Идлиба: военная полиция РФ помогает им бежать через Абу-Духур — видео ФАН

Зону «Большого Идлиба», оккупированную боевиками-исламистами, продолжают массово покидать местные жители. Спецкорреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии запечатлел процесс эвакуации населения через гуманитарный коридор в районе города Абу-Духур, открытие которого российским Центром по примирению спасло из рук джихадистов тысячи мирных сирийцев. Эксклюзивные кадры с места событий — в нашем материале.

Репортер ФАН посетил гумкоридор к западу от Идлиба 27 декабря. Там он зафиксировал на видео потоки беженцев, которые торопятся вырваться из захваченных «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ) и другими группировками районов на контролируемые Сирийской арабской армией (САА) территории. Большинство составляют женщины с детьми, которые сразу при выходе из анклава террористов получают наборы с гумпощью, а также бесплатную медицинскую помощь.

Постоянную поддержку женщинам и детям оказывают российские военные полицейские, которые обеспечивают безопасность населения в ходе процесса эвакуации. На записи можно увидеть, как наши офицеры помогают матери укутать ребенка от холодного ветра в теплое одеяло, а также помогают сирийской девочке надеть новую куртку, предоставленную ей в составе набора с гуманитарной помощью.

Помимо теплых вещей и оказания медицинской помощи всем нуждающимся беженцам также предоставлялось горячее питание и возможность отдохнуть. Кроме того, в качестве гумпомощи выдавались пакеты с продовольствием и необходимые в пути вещи.

В общей сложности за одну только последнюю неделю из оккупированной части Идлиба через пропускной пункт на окраине Абу-Духура вышли более 2,5 тысяч человек, передает наш корреспондент. При этом каждого мирного жителя представители местной администрации и военной полиции РФ встречали в индивидуальном порядке.

Напомним, пункт пропуска «Абу-Духур» был открыт в соответствии с соглашением Дамаска и Анкары при посредничестве российской стороны для безопасного выхода жителей из захваченной боевиками Идлибской зоны. Пропускная способность коридора может достигать до 1,5 тысяч человек за сутки. По данным ЦПВС, всего с момента начала его работы — с 4-го марта этого года — через пропускной пункт от произвола так называемой вооруженной оппозиции бежали почти 34 тысячи гражданских лиц, большая часть их которых — дети и женщины.

1 Организация запрещена на территории РФ.