Меркель и Макрон приветствовали новогоднее перемирие в Донбассе

Москва, 28 декабря. Глава правительства Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили в поддержку новогоднего перемирия в Донбассе. Об этом сообщила официальный представитель кабинета министров ФРГ Ульрике Деммер.

«У нас есть заявление канцлера и Макрона по ситуации на Украине… Предстоящие праздники должны стать поводом для всех сторон сконцентрироваться на потребностях гражданского населения», — зачитала заявление Меркель и Макрона Ульрике.

Отмечается, что и Берлин, и Париж намерены продолжить работу для реализации всех пунктов минских соглашений. Напомним, договоренность о новогоднем перемирии в Донбассе была достигнута 27 декабря. Режим прекращения огня должен начать действовать с субботы.

Достигнутые соглашения приветствовали в Донецкой народной республике.