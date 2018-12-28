«У нас во власти — козлы и бараны»: академик Пешко подвел итоги года на Украине

Экономические и социальные итоги 2018 года для Украины в пресс-центре агентства УНИАН подвел один из самых авторитетных ученых страны — вице-президент Академии экономических наук Украины, доктор экономических наук Анатолий Пешко. Академик с горечью сообщил: нынешняя власть ведет Украину прямиком в пропасть, промышленность страны практически остановлена, и ситуация продолжает ухудшаться с каждым месяцем. На оглашении тревожного доклада украинского академика побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

«Меня всерьез беспокоит морально-психологическое состояние наших граждан. Мои коллеги-медики постоянно говорят мне, что у большинства пациентов, которые к ним приходят — тяжелые психотравмы, — поделился Пешко. — Это — следствие тяжелого стресса, который перманентно переживает в последние годы большинство украинцев. И этот стресс вызван прежде всего социально-экономическими причинами».

Говоря об итогах развития страны за последние пять лет, академик Пешко честно сообщил — эти итоги поистине чудовищны. Сегодня окончательно ясно, что пресловутый Евромайдан был организован не только вопреки интересам простых украинцев, но и вопреки интересам самого государства, считает академик.

«В то время как подавляющее большинство граждан живут далеко за чертой бедности, высшие политики позволяют себе говорить о том, что «экономика в 2018 году выросла на 2,5%». Это — абсолютная, наглая и циничная ложь! — возмущается Пешко. — На деле то, что происходит сейчас в экономике Украины — барахтание утопающего в трясине». К сожалению, наша страна давно уже абсолютный банкрот, который даже не способен выплатить проценты по взятым нашими властями кредитам. Причем эти кредиты Киев берет у МВФ под сказочно высокий процент — 9,7% в год (в то время как Венгрия берет те же кредиты под 1,75%). Как только западные кредиторы перестанут искусственно поддерживать Украину, страну ждет жесточайший дефолт».

Анатолий Пешко констатировал: после пяти послемайданных лет на Украине проживает менее 35 млн граждан. Только за последние годы из страны уехало более 13 млн человек активного населения. Однако точные данные о количестве уехавших скрывает Госпогранслужба Украины — поскольку хранить эти сведения в тайне выгодно действующей власти.

«Я не сомневаюсь, что многие бюллетени уехавших из страны и просто умерших людей будут использованы властью в ходе предстоящих выборов для организации «вбросов» и подтасовок, — говорит Пешко. — Потому что фальсификация результатов голосования — единственный способ выиграть выборы для нынешней власти. Не хочется никого обижать, но сегодня у нас во власти сидят бараны и козлы, которые приносят стране один только вред. Это происходит потому, что почти никто из этих людей не имеет представления ни о реальной политике, ни об экономике, ни о том, что в действительности происходит в стране. Порошенко и его окружение бесконечно далеки от реальной украинской действительности».

По его словам, украинская промышленность сегодня не просто находится в упадке — она фактически остановилась.

«Потребление электроэнергии на Украине за последние три года упало вдвое, потребление газа промышленными предприятиями — более чем в два раза! — напомнил Пешко о беспощадных данных статистики. — И это произошло потому, что многие отрасли экономики, еще недавно работавшие эффективно, фактически умерли. Например, химическая отрасль страны, один из флагманов ее экономики, сегодня лежит в руинах. Остановлены заводы по производству калийных и минеральных удобрений в Горловке и Северодонецке, потому что они находятся в зоне ООС, химический завод в Ровно дышит на ладан, а Одесский припортовый завод, который в советские времена производил две трети мирового объема азотных удобрений, сегодня вынужден работать в убыток!»

Кроме того, сообщил Пешко, нынешние власти практически загубили украинскую газотранспортную систему, которую в последние годы никто не восстанавливал и даже не ремонтировал. В 2018 году по ней было прокачано, по данным «Нафтогаза Украины», 87 миллиардов кубометров «голубого топлива». А уже в следующем году из-за развития других магистралей российский «Газпром» намерен прокачать по ней лишь 10-15 млрд «кубов» газа, что сделает украинскую ГТС убыточной.

«Пока соседние европейские страны получают от России газ по 250 долларов за тысячу кубометров, наши предприятия по воле правительства вынуждены покупать его почти по 500 долларов. О какой прибыли в данном случае может идти речь? — возмущается академик. — Нашу промышленность намеренно поставили на колени, чтобы затормозить экономическое развитие страны и сделать ее полностью зависимой от Запада».

Особенно тяжелое положение, по словам академика Пешко, сегодня наблюдается в области атомной энергетики Украины.

«Несколько атомных электростанций Украины сегодня находятся в критическом состоянии, в котором им не позволили бы работать в любом нормальном государстве, — сообщил он. — На Ровенской и Южноукраинской АЭС в течение последнего года было уже несколько аварий, потому что энергоблоки на них почти полностью изношены. И не за горами такая авария, которую власти уже не смогут скрыть, в которой могут погибнуть тысячи людей! По сути, сегодня на карту поставлены жизни всех украинцев, а также жителей приграничных районов других государств. Но действующие власти это, судя по всему, не волнует. Они полностью свернули добычу урана в Ровенской области, уничтожили предприятия по производству циркониевых трубок в Запорожье, и предприняли ряд других действий, чтобы поставить атомную отрасль на грань катастрофы. По сути, это предательство интересов Украины».

Академик Анатолий Пешко резюмировал: по инициативе Запада и при поддержке «действующих антинародных властей» экономика Украины практически развалена. А самой Украине на ближайшую перспективу уготована участь отсталой, нищей страны, которая будет слабым и зависимым сателлитом Евросоюза. И даже в случае, если новые власти Украины, которые могут придти после выборов-2019, возьмут курс на ее восстановление, то этот процесс займет у них не менее 12-15 лет.