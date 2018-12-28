Инцидент в Солсбери сменится другим: эксперт усомнился в восстановлении дипмиссий РФ и Британии

Россия и Великобритания готовятся восстановить составы дипломатических миссий в январе. Об этом заявил российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко.

«Я не уверен, что это будет сделано в отношении всех сотрудников, но по крайней мере половина посольства будет восстановлена», — цитирует телеканал «Россия 24» Яковенко.

Он назвал восстановление дипмиссий позитивным шагом во взаимодействии двух стран.

Напомним, в марте Российская Федерация зеркально ответила на недружественную акцию Запада, объявившего персонами нон грата нескольких российских дипломатов.

Однако не стоит преждевременно радоваться, Лондон, безусловно, продолжит очередные нападки в адрес Москвы. Как отметил политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей, «пока никаких окончательных договоренностей нет, то есть пока идут обсуждения, все будет продолжаться и в новом году».

«Между сторонами остается большое количество разных подходов, в первую очередь — это Британия, у которой, как всегда, есть претензии по численному и качественному составу российской дипмиссии. Но тот факт, что британцы хотя бы озаботились тем, чтобы укомплектовать свое посольство в России, говорит нам, что какие-то подвижки возможны», — заявил эксперт.

Камнем преткновения в британско-российских отношениях стал инцидент в Солсбери, где в начале весны были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия.

Лондон, не предоставив никаких доказательств, обвинил в произошедшем Россию, которая в свою очередь предлагала провести совместное расследование. Затяжной конфликт вызвал череду дипломатических недружественных шагов: Лондон выслал 23 российских дипломата. В ответ российский МИД объявил персонами нон грата 23 сотрудника посольства Великобритании и потребовал, чтобы они покинули страну.

По словам Брутера, «инцидент в Солсбери сменится чем-то другим», поэтому ждать абсолютно миролюбивой позиции Лондона по отношению к Москве не нужно. Политолог объяснил, что Британия всецело зависима от позиции Запада, в частности Вашингтона, поэтому она не сможет отказаться от жесткой русофобской линии.

«Другие провокации обязательно будут появляться [со стороны Лондона]. В этом нет никаких сомнений. Провокации и бездоказательные обвинения — это экспресс, который несется на полном ходу — инцидент в Солсбери сменится чем-то другим.

В Лондоне должны поддерживать русофобскую волну, и они будут это делать дальше, нет никакого другого варианта. Британцы не могут сказать: «Простите, мы погорячились и были не правы», вообще на Западе очень часто признают свою вину не сразу, а спустя лет 25-30», — объяснил собеседник ФАН.

Вдобавок эксперт подчеркнул, что РФ в отношениях с Великобританией нужно вести себя последовательно: отвечать только на конкретные вопросы и двигаться в сторону некоторого компромисса, если для этого есть предпосылки.