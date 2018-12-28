Порошенко устроит предвыборный тур по Украине после получения автокефалии

Киев, 28 декабря. Президент Украины Петр Порошенко планирует устроить тур по стране после передачи томоса об автокефалии «новой украинской церкви». Об этом в пятницу сообщил источник в непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«Речь о примерно 17 областях, но число еще уточняется. Возможно, будет больше», — пояснил он.

По словам представителя УПЦ КП, Порошенко посетит эти регионы вместе с «митрополитом» «новой церкви» Епифанием Думенко и примет участие в торжественных литургиях. Конкретные области Украины, которые намерен посетить президент, источник уточнять не стал, однако отметил, что речь идет о регионах, где Порошенко имеет «перспективы набрать голоса на мартовских выборах 2019 года», сообщает телеканал 360 со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.