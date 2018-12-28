«Заметно холоднее прошлого года»: Гидрометцентр пообещал Украине непростую зиму

Украина вместе с соседней Белоруссией в новогодние каникулы будет находиться под влиянием циклонического вихря, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в интервью Федеральному агентству новостей. Синоптик отметил, что погода в новогодние праздники будет относительно благоприятной для жителей Восточной Европы.

«На Украине погода будет умеренно теплой, примерно как в Ростовской области, на юге теплее, ожидаются осадки: мокрый снег и дождь. Температурный фон ночью будет составлять около −5 градусов, а днем от 0 до −3 градусов», — рассказал ФАН Роман Вильфанд.

При этом синоптик отметил, что в целом зима в Восточной Европе не обещает быть особенно теплой.

«Зима нынешнего года по температурному фону ожидается около и выше нуля — но при этом заметно холоднее, чем в прошлом декабре», — рассказал представитель Гидрометцентра России.

Уточнять, насколько холоднее может оказаться среднемесячная температура, синоптик не стал, так как в долгосрочной перспективе вычислить изменение среднемесячной температуры крайне сложно. В любом случае — мерзнуть этой зимой жителям Украины придется больше, чем прошлой.

Между тем, сегодня стало известно, что газохранилища Украины заполнены к настоящему моменту всего на 46%, что намного меньше того объема, который изначально прогнозировался украинскими властями. Одновременно «Нафтогаз» своими действиями вынудил «Газпром» отказаться от поставок газа в Киев. Кроме того, Украина зимой также не сможет обращаться и к Словакии.