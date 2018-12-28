Эксперт объяснил слова депутата Рады о «фатальной ошибке» Порошенко

Киев, 28 декабря. Депутат Верховной рады Михаил Добкин считает, что президент Украины Петр Порошенко, сделав ставку на антироссийскую риторику, совершил «фатальную ошибку». Президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко объяснил слова парламентария.

По мнению Добкина, президент Украины совершил «фатальную ошибку», когда решил отстаивать интересы лишь украинских радикалов вместо того, чтобы работать на благо всего народа. Избравшись на всей территории Украины, он так и не стал президентом для всех украинцев, подчеркнул депутат.

Охрименко, комментируя высказывание украинского парламентария, заметил, что Порошенко в действительности ориентируется именно на электорат, который негативно настроен в отношении России. По его мнению, президент Украины уверен, что такая риторика поможет ему удержать власть в руках и переизбраться на новый срок.

«На сегодняшний день так сложилось, что на Украине не может быть президента, который будет угоден всем», — цитирует эксперта RT.

Экономист указал на то, что все действия украинского президента сводятся к антироссийской риторике. При этом ряд украинских политологов полагает, что такой ход правильный и поможет Порошенко вновь стать президентом.

«А если он попытается играть на всех полях — проиграет», — добавил Охрименко.

Ранее украинский политолог Александр Дудчак в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей согласился с мнением Добкина. Он подчеркнул, что киевский режим не может считаться законным из-за кровавого переворота в 2014 году.

Оценивая шансы Порошенко на переизбрание, политолог обратил внимание на то, что полностью «списывать его со счетов» не стоит. Действующий президент, по его мнению, непременно будет участвовать в выборах, запланированных на 2019 год, так как боится потерять власть.