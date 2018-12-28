«Давно все поняли в Европе»: в Крыму рассказали, как турфирмы ЕС обходят западные санкции

Симферополь, 28 декабря. Европейские турфирмы бронируют места в отелях Крыма в обход западных санкций, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Черняк отметил, что жители Европы, желающие посетить Крым, давно догадались, как обойти ограничения, наложенные на полуостров западными политиками. Кроме того, даже европейские турфирмы продают билеты в республику, используя эту же схему.

«Можно спокойно купить и забронировать крымские отели, — констатировал он. — Единственное, что они пишут: не для туристических поездок, а для личных и профессиональных нужд. Давно все все прекрасно поняли в Европе».

Так, за девять месяцев Крым посетили гости 132 стран с 5 континентов. По словам Черняка, такого наплыва туристов никогда не было.

«Мы понимаем прекрасно, что большими организованными группами туристов на сегодня Крым похвастать не может, — заметил глава комитета, — но такой рекорд по представителям зарубежных стран показывает, что политически Крым стабилен».

Кроме того, в Крыму остается проблема с использованием банковских карточек. Однако, по словам Черняка, она легко решаема — иностранные туристы добираются в Крым через российские города, а также заблаговременно покупают билеты, гостиницу, питание.

«По сути, наличные деньги им нужны только на сувенирную продукцию и на крымские вина», — отметил он.

Ранее стало известно, что власти Украины приняли решение ввести санкции в отношении археологов, которые работали на территории Крымского полуострова.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. На полуострове был проведен референдум, в ходе которого абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».