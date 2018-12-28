Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

«Давно все поняли в Европе»: в Крыму рассказали, как турфирмы ЕС обходят западные санкции

54
0 Оставить комментарий

«Давно все поняли в Европе»: в Крыму рассказали, как турфирмы ЕС обходят западные санкции

Симферополь, 28 декабря. Европейские турфирмы бронируют места в отелях Крыма в обход западных санкций, заявил председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Черняк отметил, что жители Европы, желающие посетить Крым, давно догадались, как обойти ограничения, наложенные на полуостров западными политиками. Кроме того, даже европейские турфирмы продают билеты в республику, используя эту же схему.

«Можно спокойно купить и забронировать крымские отели, — констатировал он. — Единственное, что они пишут: не для туристических поездок, а для личных и профессиональных нужд. Давно все все прекрасно поняли в Европе».

Так, за девять месяцев Крым посетили гости 132 стран с 5 континентов. По словам Черняка, такого наплыва туристов никогда не было. 

«Давно все поняли в Европе»: в Крыму рассказали, как турфирмы ЕС обходят западные санкции

«Мы понимаем прекрасно, что большими организованными группами туристов на сегодня Крым похвастать не может, — заметил глава комитета, — но такой рекорд по представителям зарубежных стран показывает, что политически Крым стабилен».

Кроме того, в Крыму остается проблема с использованием банковских карточек. Однако, по словам Черняка, она легко решаема — иностранные туристы добираются в Крым через российские города, а также заблаговременно покупают билеты, гостиницу, питание.

«По сути, наличные деньги им нужны только на сувенирную продукцию и на крымские вина», — отметил он.

Ранее стало известно, что власти Украины приняли решение ввести санкции в отношении археологов, которые работали на территории Крымского полуострова.

Напомним, в 2014 году жители Крыма отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате госпереворота. На полуострове был проведен референдум, в ходе которого абсолютное большинство выступили за воссоединение с Россией. Киев отказался признать это решение крымчан и объявил регион так называемой «временно оккупированной территорией».

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.