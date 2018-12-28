Отца полковника Захарченко будут судить по делу о растрате

Москва, 28 декабря. Прения по делу отца полковника Дмитрия Захарченко о растрате денег банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) пройдут 16 января в Мещанском суде Москвы. Гособвинитель требует наказания для обвиняемого.

«Заседание перенесли на 16 января, прокурор должен начать прения», — сообщил адвокат Вячеслав Леонтьев в комментарии РИА Новости.

Гособвинитель вменяет отцу полковника Захарченко Виктору и бывшему председателю правления банка Владимиру Корьевкину растрату средств путем фиктивного устройства Захарченко в банк.

По данным следствия, неизвестные создали преступную группу с целью растраты денег банка, вовлекли в нее Захарченко и Корьевкина, а затем и Сергей Гриба. Захарченко получал зарплату в размере 30 тысяч рублей и ежемесячную премию в 120 тысяч рублей.