Пусть свои проблемы решают: в ГД ответили на требование Меркель и Макрона освободить моряков ВМСУ

Выступая с совместным заявлением по Украине, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон потребовали от России «немедленно и безоговорочно» освободить украинских моряков, задержанных 25 ноября в Керченском проливе.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон назвали задержание украинских военных моряков «незаконным» и потребовали, чтобы «транзит всех кораблей через Керченский пролив был безопасным, свободным и беспрепятственным».

Это заявление лидеров Германии и Франции возмутило первого заместителя председателя комитета Госдумы по безопасности Александра Шерина. В комментарии Федеральному агентству новостей он назвал требование Меркель и Макрона «вмешательством во внутренние дела России».

«Такое требование недопустимо, потому что это внутреннее дело Российской Федерации, связанное с нашей национальной безопасностью, — сказал Александр Шерин. — Если таким образом Меркель и Макрон борются за соблюдение прав человека, то пусть таким же тоном требуют от США освободить россиянку Марию Бутину, а от Украины — их Надежду Савченко, которую в Киеве сначала национальной героиней сделали, а потом в тюрьму отправили. А мы не должны освобождать граждан, которые нарушили уголовное законодательство РФ».

Парламентарий подчеркнул, что общаться с Россией в таком ультимативном тоне, который позволили себе Меркель и Макрон, «абсолютно неприемлемо».

«Украинские моряки будут освобождены после того, как понесут наказание, которое изберет для них российский суд, опираясь на действующее законодательство, а не тогда, когда этого потребуют Меркель и Макрон. Моряки знали, что преднамеренно нарушают государственную границу России. Да и незнание закона не освобождает от ответственности», — заметил Александр Шерин.

Вместо того, чтобы делать совместные заявления по Украине, депутат Госдумы посоветовал Макрону разобраться с «желтыми жилетами», а Меркель — с беженцами, которые совершают тяжкие преступления в ее стране.