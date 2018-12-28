«Теряя тапки, гонятся за Европой»: украинские власти запретили секс без согласия

Киев, 28 декабря. Власти Украины в погоне за западными трендами запретили украинцам заниматься свободным сексом. Теперь за принуждение к исполнению супружеского долга можно сесть в тюрьму на срок от пяти до семи лет.

Поправки к Уголовному кодексу страны вступят в силу 11 января. При этом, как отмечает портал «Утро.ру», в документе не уточняется, как именно должно быть дано такое согласие. Инициатором законопроекта стала представитель Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко. Как уточняет местное издание «Обозреватель», документ был принят, чтобы реализовать положения конвенции Совета Европы о предотвращении насилия против женщин и домашнего насилия.

Украинские юристы просто разводят руками, заявляя, что закон не сможет работать на практике.

«Не представляю, как на практике все это может выглядеть. Мужчине придется каждый раз спрашивать у жены разрешение или оформить расписку на длительный срок? Думаю, этот закон на практике работать не будет», – пояснил адвокат Виталий Наум.

Законодательные новшества на Украине не ушли от внимания российского сенатора Алексея Пушкова.

«Киевская власть, теряя тапки, гонится за Европой. С 11 января на Украине, как и в Швеции, потребуется «согласие на секс» от партнерши, иначе можно попасть под статью об изнасиловании. А отсутствие несогласия не считается согласием. Так что каждый раз — к нотариусу. Иначе — тюрьма», — написал он с иронией в своем микроблоге в Twitter.

Подписчики сенатора тоже оценили гонку Украины за западными трендами.