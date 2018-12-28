Россияне одобряют деятельность Путина — опрос

Москва, 28 декабря. Подавляющее большинство россиян поддерживают политику президента РФ Владимира Путина. Согласно результатам опроса ВЦИОМа, рейтинг поддержки российского лидера за неделю вырос на 1,6 процентных пункта и составил 64,8%.

Кроме того, россияне стали лучше относиться к работе премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Его рейтинг за неделю вырос на 0,9 процентных пункта — до 37,2%. При этом деятельность правительства в целом одобряют 41,2% респондентов (рост на 0,4 процентных пункта).

Ранее сообщалось, что число россиян, считающих, что Великобритания враждебно настроена по отношению к РФ, с 2014 года выросло почти в два раза и составило 54%. При этом 20% граждан по-прежнему считают Соединенное Королевство союзником России. Чуть меньше половины опрошенных (44%) полагают, что отношения России с другими странами за последний год ухудшились.