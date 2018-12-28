Власти Крыма нашли способ обеспечить северные районы водой

Симферополь, 28 декабря. Водовод для переброски воды на север Крыма будет построен в ближайшие два года. Об этом сообщил министр промышленной политики республики Андрей Васюта.

Крымские власти приняли решение о строительстве водовода по переброске воды из Белогорского и Тайганского водохранилищ​​​. Таким образом, север полуострова будет обеспечен ресурсом.

По словам Васюты, вода будет перебрасываться по трубопроводу с использованием отсеков Северо-Крымского канала. Также частично будет задействованы уже существующие каналы и трубопроводы.

Строительные работы, по предварительным оценкам, продлятся в течение двух лет.

«Скорее всего, закончим в 2020 году», — уточнил министр.

Напомним, 85% водных потребностей Крыма в пресной воде обеспечивал идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После проведения референдума в 2014 году, на котором жители полуострова приняли решение о воссоединении с Россией, Украина полностью прекратила водоснабжение Крыма. Киев по-прежнему считает российский регион своей, но «временно оккупированной» территорией несмотря на то, что Крым вошел в состав РФ демократическим путем в соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Сенатор от республики Сергей Цеков в разговоре с Федеральным агентством новостей подчеркнул, что действия Киева, который по сути инициировал блокаду полуострова, бесчеловечны. В данный момент проблема с водоснабжением больше не находится на острой стадии, жители и гости республики не испытывают недостатка в ресурсе. Однако в северных районах полуострова нехватка ресурса все же ощущается.