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Украина продолжает наращивать силы в Донбассе после отмены военного положения — ДНР 

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Украина продолжает наращивать силы в Донбассе после отмены военного положения — ДНР 

Донецк, 28 декабря. Киев продолжает наращивать силы в Донбассе, несмотря на то, что военное положение на Украине было отменено, сообщил в пятницу заместитель начальника народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«Несмотря на формальную отмену военного положения на Украине, мы продолжаем фиксировать наращивание группировки противника в зоне конфликта», — сказал он.

Басурин уточнил, что ВСУ перебросили в Донбасс порядка 40 единиц танков и самоходных артиллерийских установок. По его словам, эшелоны с вооружением 93-й бригады ВСУ прибыли на железнодорожные станции Красноармейск и Константиновка.

Украина продолжает наращивать силы в Донбассе после отмены военного положения — ДНР 

«В общей сложности около 30 единиц танков, 10 единиц самоходных артиллерийских установок, 20 единиц БМП и БТР», — сказал Басурин.

Также, по словам Басурина, был увеличен личный состав ВСУ. Кроме того, разведчики ДНР сообщили о 20 танках Т-64, 20 минометах и восьми 122-миллиметровых гаубицах Д-30 на территории подконтрольного Киеву города Мариуполь на юге Донецкой области.

Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. За время вооруженного конфликта в нем, по данным ООН, погибли более 10 тысяч человек.

В целях урегулирования ситуации в Донбассе были подписаны минские соглашения, в зоне конфликта неоднократно вводился режим прекращения огня. Однако из республик продолжают поступать сообщения о регулярных обстрелах со стороны ВСУ.

Автор: Василий Котов
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