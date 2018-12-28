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В Киеве рассказали, когда украинские консулы посетят задержанных в России моряков

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В Киеве рассказали, когда украинские консулы посетят задержанных в России моряков

Москва, 28 декабря. Украинские консулы могут встретиться с задержанными в России при попытке незаконно пройти через Керченский пролив моряками в январе. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

«Я получила информацию от наших консулов, что они уже получили разрешение и 10 января смогут посетить наших мальчиков в «Матросской тишине», — заявила она в эфире телеканала ATR.

В настоящее время под арестом в следственном изоляторе в Москве находятся 24 украинских моряка. 20 из них попытались обжаловать приговор, однако Верховный суд Крыма накануне отклонил все апелляции.

Три украинских военных корабля 25 ноября в нарушение международного законодательства вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Суда взяли курс на Керченский пролив, требования российских пограничников они игнорировали.

В Киеве рассказали, когда украинские консулы посетят задержанных в России моряков

Чтобы задержать корабли, погранслужба РФ была вынуждена применить специальные меры. Как отмечал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, российские пограничники действовали в соответствии с планом по прикрытию государственной границы и не нарушали норм международного законодательства.

Москва считает инцидент в Керченском проливе провокацией, которая была необходима Киеву и президенту Украины Петру Порошенко в преддверии выборов главы государства в стране.

Автор: Василий Котов
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