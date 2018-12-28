Астраханские чиновники два года насиловали детей

Астрахань, 28 декабря. Следственный комитет провел расследование в отношении экс-министра по топливно-энергетическому комплексу Астраханской области, а также бывшего депутата областной думы, в ходе которого установил, что чиновники совершили 78 актов насилия над детьми.

Соседка 53-летнего чиновника сообщила, что к нему часто приходят несовершеннолетние. Когда полицейские попытались попасть в квартиру, то мужчина выпрыгнул со второго этажа. Оперативникам удалось его задержать. В квартире были обнаружены фотоаппарат, цифровые носители и около 1,4 тысяч фотографий порнографического характера.

«С 2016 по 2018 годы 53-летний обвиняемый приводил в съемную квартиру детей, с которыми совершал развратные действия и половые сношения, за это они получали деньги», — сообщает «Газета.ru» со ссылкой на СК.

По данным следствия, чиновник дважды приглашал в квартиру 55-летнего знакомого. Детей в возрасте от восьми до 17 лет в квартиру приводила 20-летняя приятельница. Суд назначил ей наказание в виде 12 лет лишения свободы.