«Какая страна, такие и перевороты»: политологи назвали главные проблемы Украины в 2019 году

Уходящий год был неоднозначным для Украины. В стране вводили военное положение, совершали внутренние перевороты, создали собственную православную церковь. Украинские политологи проанализировали эти события, выявили основные тенденции на следующие два года и попытались спрогнозировать итоги президентских выборов, назначенных в стране на 31 марта. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

На Украине нет героев

Одной из основных тенденций на Украине, которая продолжится и в 2019–2020 годах, политолог Виктор Небоженко считает «поиск положительного героя». По его мнению, страна хватается за любого персонажа, в котором обнаружится хоть малейший намек на благородство.

«Когда-то таким героем пыталась стать Надежда Савченко. Были попытки и у Юлии Тимошенко, и у Валерии Гонтаревой. В целом, можно сказать, что на Украине за минувший год прославились именно эти три женщины. Савченко пыталась сделать переворот, несмотря на свое нездоровое психическое состояние, Гонтарева разорила украинские банки под благородным прикрытием, а Тимошенко так вообще идет целый год впереди всех рейтингов и мы пока не знаем, где от нее ожидать подвох», — рассказал Небоженко.

«Что касается переворотов на Украине и Савченко, я тут не могу не вспомнить старый анекдот: «Какая страна, такие и перевороты», — перебил коллегу председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко. — Все комбинации, которые у нас начинались, имели прямо противоположный результат».

Фесенко отметил, что в рассуждении о «поиске благородного героя» не хватает украинского комика Владимира Зеленского.

«Вот и ответ на вопрос, почему так высок рейтинг Зеленского. Он со своей нестандартной кампанией покорил избирателя, готового голосовать за кого угодно, лишь бы не за нынешнюю власть. Зеленский почти вдвое увеличил свой электоральный показатель к концу года. Он составляет главную конкуренцию Юлии Тимошенко. Думаю, его можно назвать главной электоральной сенсацией года», — отметил эксперт.

А вот главным электоральным разочарованием года эксперт называет Станислава Вакарчука.

«Он потерял своих сторонников, не раскрылся, не вел кампанию. Теперь электорат Вакарчука перейдет к Зеленскому, хотя изначально это были два несовместимых электората», — считает эксперт.

Фесенко убежден, что в финал президентской гонки выйдут Тимошенко, Зеленский и Порошенко.

«Ни Запад, ни Москва пока не обозначили своего кандидата. Возможно, Москва ставит на Юрия Бойко, но при такой конкуренции у него может не остаться шансов», — отметил эксперт.

Новый президент — президент меньшинства

Украинские политологи солидарны насчет лидеров президентского рейтинга, однако расходятся во мнениях относительно того, как новому главе государства придется решать накопившиеся проблемы. При этом важнейшей проблемой они считают усиление и увеличение количества парамилитарных организаций на Украине.

«Начиная с Савченко нас стали приучать к переворотам в стране. Мы уже пережили первую модель военного положения — а это приучение к экстремальным практикам, которые, с учетом роста парамилитарных организаций, будут продолжаться», — беспокоится Небоженко.

Рост подобных организаций начался в 2018 году, когда практически в каждом регионе страны появились местные отделения «Национального корпуса», «Правого сектора»1 (запрещен в России) и подражающих им организаций.

«Весь год киевское руководство все меньше говорит о еврореформах в стране. Мы видим тенденцию к милитаризации, подаваемой в позитивном ключе. Вся внутренняя политика заточена на национализацию и милитаризацию. И все это под благородным видом защиты нашей страны»,— добавляет политолог Вадим Карасев.

С ним соглашается и Владимир Фесенко, убежденный в том, что следующий президент Украины обязан начать с решения именно этого вопроса.

«Перед новым президентом — а это будет президент меньшинства, так как народ просто не пойдет на выборы в нынешних условиях, — будет стоять несколько вопросов. В том числе он столкнется и с кризисом веры, не только в правительстве, но и с религиозным расколом в обществе», — считает Фесенко.

Политологи уверены, что в будущем году произойдет полное обновление состава украинского правительства. Эксперты ожидают новые лица из регионов с полностью противоположными взглядами на политику.

Немаловажным фактом для следующего главы Украины станет ситуация с автокефалией. Как убежден политолог Небоженко, «автокефалия нанесла удар сильнее, чем Крым».

«Политическое влияние этого процесса на Россию больше, чем на Украину. У нас то практически ничего не изменится, но по сути автокефалия уничтожает православие, а это то, на чем держится Россия. Оказалось, что Украина тоже умеет работать с историческими документами, пускай и с подачи Запада и США», — полагает эксперт.

Политолог Вадим Карасев поддержал Небоженко и подвел тему к важнейшим прогнозам для Украины на 2019–2020 годы.

«Мы войдем в период сложного транзита власти — без единого лидера, без героя. Вся власть, что была в 2014 году, уйдет, но неизвестно, кто придет на ее место. Не надо забывать и о Западе, который делает большие ставки на Украину, хоть и очень осторожно. Думаю, это самый настораживающий тренд следующих лет», — подчеркнул Карасев.

1 Организация запрещена на территории РФ.