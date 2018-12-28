ВСУ хотят создать мобильный противокорабельный комплекс

Киев, 28 декабря. Вооруженные силы Украины намерены значительно повысить возможности противодействия кораблям потенциального противника. По словам министра обороны Украины Степана Полторака, помимо разработки ракет «Ольха» и «Нептун», украинские специалисты занимаются созданием специального противокорабельного комплекса.

«Он [комплекс] должен быть мобильным, чтобы была возможность маневра. Таким образом мы сможем повысить уровень и возможности по сохранению территориальной целостности и морского побережья», — цитирует Полторака телеканал ZIK.

Других подробностей о ведущейся разработке министр обороны Украины не назвал. Напомним, ранее стало известно, что в следующем году Украина запустит производство ракеты «Ольха». При этом о том, что «страшная и точная ракета» вот-вот начнет массово сходить с конвейера, киевские власти говорили еще в 2016 году.

Об «уникальной» крылатой ракете «Нептун» украинского производства Федеральное агентство новостей также неоднократно писало.

Разговоры о модернизации ВСУ и особенно ВМСУ ведутся на фоне заявлений Киева о том, что Россия якобы выдавливает Украину из Азовского моря. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что в ближайшее время в районе Керченского пролива будут осуществлены новые провокации, подобные инциденту вблизи берегов Крыма в конце ноября, когда российскими пограничниками были задержаны нарушившие границу РФ украинские корабли.