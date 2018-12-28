Погода в новогодние каникулы. Главный синоптик Петербурга дал прогноз. ФАН-ТВ

Главный синоптик Петербурга сообщил о приближении циклона, который порадует снежными осадками. Ближайшие 5 дней сохранится небольшой минус, а в новогоднюю ночь температура воздуха упадет до 5-7 градусов ниже нуля.

Также Алекандр Колесов подвел итоги, отметив, что 2018 год 8 раз побил температурные рекорды. Последний столь же благоприятный температурный режим случался в 2012, после чего 16-17 годы расстроили дождливым летом и теплой зимой.

«Я бы отметил, что хороший декабрь получился в плане именно зимней погоды. Сейчас у нас погоду определял антициклон, очень мощный антициклон, занимающий практически всю территорию России. Первая неделя нового года будет снежной, после чего температура поднимется до нуля, но к концу января снова опустится до минус 2–5 градусов», – поведал Александр Колесов, главный синоптик гидрометеоцентра Санкт-Петербурга.

Колесов также обратил внимание на то, что выход на лед все еще опасен, его толщина пока не превышает 15 см. Так что специалисты рекомендуют воздержаться от прогулок по водоемам.