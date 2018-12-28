Число россиян, считающих Британию враждебной страной, выросло вдвое

Москва, 28 декабря. Число россиян, считающих, что Великобритания враждебно настроена по отношению к РФ, с 2014 года выросло почти в два раза и составило 54%. Такие данные озвучил фонд «Общественное мнение» по результатам опроса.

При этом 20% граждан по-прежнему считают Соединенное Королевство союзником России. Отметим, что в 2014 году лишь 29% респондентов относили Великобританию к числу враждебных стран, а 53% считали Лондон союзником.

Чуть меньше половины опрошенных (44%) полагают, что отношения России с другими странами за последний год ухудшились, около трети респондентов (27%) уверены, что они никак не изменились, а 3% россиян заявили об их улучшении.

Тем не менее, 49% респондентов считают, что Москва, несмотря на агрессивные выпады Великобритании, должна стремиться наладить свои отношения с этим государством.Отметим, что Лондон в 2018 году обвинял Россию во вмешательстве в Brexit, а также в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, хотя ни то, ни другое в итоге не было доказано. В рождественнском послании к военным премьер Великобритании Тереза Мэй поблагодарила армию за успешное отражение «российского вторжения». Где и когда произошло это «вторжение», она уточнять не стала.