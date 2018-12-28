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Посол России в Британии о деле Скрипалей: «Мы не получили никаких официальных ответов»

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Посол России в Британии о деле Скрипалей: «Мы не получили никаких официальных ответов»

Лондон, 28 декабря. Россия так и не получила никаких официальных ответов по расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Британии, заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко.

Яковенко констатировал, что проблема, связанная с расследованием в Британии так называемого дела Скрипалей, стала доминирующей в отношениях двух стран в 2018 году. Российская сторона так и не получила ни одного официального ответа от Лондона после многочисленных запросов.

«На сегодняшний день мы не получили никаких официальных ответов по поводу расследования​​​, — заявил российский посол в эфире телеканала «Россия 24». — Мы также не получили официального заключения, и главное, что мы так и не смогли увидеть российских граждан Сергея и Юлию Скрипалей».

Яковенко подчеркнул, что «все проходило в нарушение международного права».

Посол России в Британии о деле Скрипалей: «Мы не получили никаких официальных ответов»

Напомним, 4 марта Скрипали были отравлены в британском Солсбери. Власти Великобритании заявили о якобы причастности России к этому инциденту, однако так и не представили никаких доказательств. В Москве все обвинения отвергли и предложили помощь в расследовании нападения на россиян, однако Лондон проигнорировал предложения России.

В конце ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на демонстрацию в Великобритании фильма-расследования «Би-би-си» о деле Скрипалей. Захарова отметила, что британские журналисты, демонизирующие Россию, даже не дают ответа на вопрос о местонахождении пострадавших.

Автор: Катерина Иванова
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