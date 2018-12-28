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Мединский наградил деятелей культуры и искусства в Большом театре

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Мединский наградил деятелей культуры и искусства в Большом театре

Москва, 28 декабря. Глава Минкульта РФ Владимир Мединский посетил Большой театр, где наградил известных российских деятелей культуры. Награды, в частности, получили актеры Дмитрий Дюжев и Анрей Мерзликин, музыкант Виктор Зинчук и дирижер Туган Сохиев.

Мединский отметил, что в 2019 году россияне ждут от деятелей культуры не менее плодотворной работы.

«Позвольте поблагодарить каждого из вас. Следующий год станет не менее продуктивным… Хочу поздравить вас с этими наградами и пожелать здоровья, счастья, добра, успехов в профессии», — сказал министр культуры России.

Почетных званий «Заслуженный артист РФ» удостоились Виктор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Андрей Мерзликин, Дарья Мороз, Юлия Пересильд и другие актеры. Орден Дружбы из рук Владимира Мединского получили Михаил Афанасьев, Александр Семчев и Виктор Зинчук.

Автор: Федор Веснин
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