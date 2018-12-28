Массовой дракой закончился корпоратив в Татарстане

Набережные Челны, 28 декабря. Массовая драка произошла на новогоднем корпоративе в Набережных Челнах. Соответствующую информацию передает портал Сhelny-biz.ru.

Инцидент произошел в кафе «Грильбург», где состоялся корпоратив сотрудников нескольких предприятий. Конфликт разгорелся между мужчинами, угомонить которых попытались представительницы слабого пола.

Ведущая пыталась вразумить женщин фразами: «Девушки, не забывайте о том, что вы девушки!», «Угомоните женщину» и «Не умеете гулять, не гуляйте», — однако все попытки оказались тщетными.

В дело вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые доставили участников драки в отделение.