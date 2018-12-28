Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Массовой дракой закончился корпоратив в Татарстане

55
0 Оставить комментарий

Массовой дракой закончился корпоратив в Татарстане

Набережные Челны, 28 декабря. Массовая драка произошла на новогоднем корпоративе в Набережных Челнах. Соответствующую информацию передает портал Сhelny-biz.ru.

Инцидент произошел в кафе «Грильбург», где состоялся корпоратив сотрудников нескольких предприятий. Конфликт разгорелся между мужчинами, угомонить которых попытались представительницы слабого пола.

Ведущая пыталась вразумить женщин фразами: «Девушки, не забывайте о том, что вы девушки!», «Угомоните женщину» и «Не умеете гулять, не гуляйте», — однако все попытки оказались тщетными.

В дело вмешались сотрудники правоохранительных органов, которые доставили участников драки в отделение.

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.